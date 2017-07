Alcon: 70. Geburtstag

Alcon feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Dieser Anlass wird von mehreren Aktionen für Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter an den verschiedenen Unternehmens-Standorten in Deutschland begleitet. Rechtzeitig zum 70. Geburtstag wurde am Standort Großostheim ein neues, modernes Trainingszentrum eröffnet, an dem – neben Augenoptikern und ihren Mitarbeitern – auch Augenchirurgen und ihre Praxisteams geschult werden können.

“In 70 Jahren hat Alcon in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion sowie Vertrieb und Vermarktung von hochwertigen Augenpflege-Produkten in Deutschland an großer Bedeutung gewonnen. Unser runder Geburtstag ist ein wunderbarer Anlass, all denjenigen Danke zu sagen, die uns auf diesem Weg begleitet haben. Das gilt insbesondere unseren Partnern und Kunden. Wir bedanken uns ganz herzlich für die langjährige Treue, das Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit. Sehr gerne werden wir für unsere Kunden auch in Zukunft ein zuverlässiger Partner rund um die Kontaktlinse und Augengesundheit sein”, sagt Christian Jayet, General Manager Alcon Pharma GmbH, Deutschland.

Das eigens zum 70. Geburtstag von Alcon entwickelte Logo werden Alcon Kunden das ganze Jahr über in verschiedenen Materialien wiederfinden.

Insgesamt beschäftigt das Unternehmen in Deutschland derzeit fast 1.900 Mitarbeiter an sechs Standorten, die sich mit der Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb der führenden Produkte in den Bereichen Vision Care und Surgical beschäftigen.

Der Bereich Vision Care konzentriert sich auf die Produktion und den Vertrieb hochwertiger Kontaktlinsen und Kontaktlinsen-Pflegemittel und unterstützt seine Partner durch die kontinuierliche Einführung innovativer Produkte. Am Forschungs- und Produktionsstandort Großwallstadt und in der Vertriebszentrale in Großostheim tragen mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum weltweiten Erfolg von Alcon bei.

Das Werk in Großwallstadt gehört zu den innovativsten Forschungs- und Technologiestandorten der Alcon Unternehmensgruppe weltweit. Hier werden auf über 50.000 Quadratmetern Kontaktlinsen für die ganze Welt produziert und die Weichen für neue, bahnbrechende Innovationen gestellt. Auf einen Nenner gebracht: Hightech – „Made in Germany“. Darüber hinaus ist am Standort in Großwallstadt das Distributionszentrum Eurologistics angesiedelt, von wo aus täglich bis zu 40.000 Aufträge europaweit an eine Kundenbasis von über 50.000 Augenoptik-Fachgeschäfte, Augenärzte und Kliniken geliefert werden. Jedes Jahr verlassen mehrere 100 Millionen Kontaktlinsen das Werk und verhelfen Millionen Menschen weltweit zu besserem Sehen.

Im Geschäftsbereich Surgical am Standort Freiburg beschäftigt Alcon insgesamt 190 Mitarbeiter und bietet das branchenweit größte Produktportfolio für die Augenchirurgie. Dazu gehören unter anderem Intraokularlinsen zur Behandlung von grauem Star sowie die dazu erforderlichen mikrochirurgischen Geräte, mit denen die trübe Linse des Patienten entfernt wird.

Wavelight in Erlangen, Pressath und Teltow ist das weltweit führende Unternehmen in der Entwicklung und Produktion moderner Diagnose- und Operationstechnologien zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten mit Augenlasern und ein weiterer, wichtiger Teil des Produktportfolios von Alcon. Auch hier – Hightech „Made in Germany“.

