Die bayerischen Augenoptiker stellen die Weichen für die Zukunft

Die drei Mitgliedsinnungen des Landesverbandes, die Augenoptiker-Innungen München/Oberbayern, Niederbayern/Oberpfalz und Schwaben haben am Samstag, den 15. Juli 2017, im Rahmen der Mitgliederversammlung den Zusammenschluss ihrer Innungen beschlossen, und damit die Weichen für die Zukunft gestellt.

Für die Augenoptiker von Lindau bis Passau und von Berchtesgaden bis Waldsassen bedeutet dies, dass sie ab sofort sowohl eine gemeinsame Geschäftsstelle haben, als auch in einer neuen Innung vereint sind: der Südbayerischen Innung für Augenoptik und Optometrie.

Im NH-Hotel in Ingolstadt beschlossen die drei Innungen zunächst in getrennten Sitzungen die Fusion zu einer gemeinsamen Innung. Anschließend fand die Gründungsversammlung der neuen gemeinsamen südbayerischen Innung für Augenoptik und Optometrie statt, in der die anwesenden Innungsmitglieder unter anderem den neuen Vorstand für die nächsten drei Jahre wählten.

„Wir haben heute einen wichtigen Schritt für die Zukunftsfähigkeit der bayerischen Berufsstandsorganisation getan“, erklärt Herr Rainer Hankiewicz, der neu gewählte Obermeister der südbayerischen Innung für Augenoptik und Optometrie. Durch die Fusion werden administrative Vorgänge gebündelt, Strukturen verschlankt und Ressourcen für die Beratung und Betreuung der Mitglieder gewonnen, betont Herr Hans Hopf, der Geschäftsführer der neuen Innung.

Rainer Hankiewicz (München), bisheriger Obermeister der Innung München/Oberbayern wurde von den anwesenden Mitgliedern der Gründungsversammlung einstimmig zum neuen Obermeister gewählt. Zu seinen Stellvertretern wurden Frau Sabine Stief aus Augsburg (bisherige Obermeisterin der Innung Schwaben), und Herr Josef Brandl aus Regensburg (bisheriger Obermeister der Innung Niederbayern/Oberpfalz) gewählt. Auch die sechs weiteren Vorstandspositionen sind proportional mit Mitgliedern aus den drei Innungsregionen besetzt.

1) Frau Schwägerl Gudrun, Kolbermoor

2) Herr Götz Andreas, Wasserburg

3) Frau Wohl Christine, Regensburg

4) Herr Schwarz Reinhard, Regensburg

5) Herr Frank Roland, Augsburg

6) Herr Lemmer Helge, Augsburg

Der frisch gewählte Obermeister Rainer Hankiewicz zeigte sich erfreut über die gelungene Fusion der drei Innungen: „Ich bin sehr froh über die geglückte Fusion und möchte betonen, dass wir die Nähe zu unseren Mitgliedern natürlich in gewohnter Weise aufrechterhalten und verbessern möchten. Auch weiterhin werden wir, die ‚drei Präsidiumsmitglieder‘, und auch die Vorstandsmitglieder für unsere Kolleginnen und Kollegen die Ansprechpartner sein, auch die Regionalveranstaltungen werden in den jeweiligen Regionen und in gewohnter Anzahl stattfinden“.

Neben dem Vorstand wurden auch alle anderen Gremien, angefangen vom Berufsbildungsausschuss bis zum Rechnungsprüfungsausschuss, neu besetzt. Zum endgültigen Abschluss des Projekts bedarf es noch der Zustimmung der zuständigen Handwerkskammern und der Zustimmung des bayerischen Wirtschaftsministeriums. Mit einer Zustimmung wird in den nächsten Wochen gerechnet, so dass die neue Südbayerische Innung für Augenoptik und Optometrie ihre Arbeit wie geplant zum 01. Oktober 2017 offiziell aufnehmen kann.

Quelle: Landesinnungsverband des bayerischen Augenoptiker-Handwerks

