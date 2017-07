Brillen-Profi: Hohe Ziele für den Augenoptik-Nachwuchs

Alcon: 70. Geburtstag

Alcon feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Dieser Anlass wird von mehreren Aktionen für Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter an den verschiedenen Unternehmens-Standorten in Deutschland begleitet. Rechtzeitig zum 70. Geburtstag wurde am Standort Großostheim ein neues, modernes Trainingszentrum eröffnet, an dem – neben Augenoptikern und ihren Mitarbeitern – auch Augenchirurgen und ihre Praxisteams geschult werden […]