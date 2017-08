Julbo: Der Gipfel ruft

Mit der neuen Explorer 2.0 unterstreicht Julbo sein Know-how im Bereich Gletscherbrillen



Höher, schneller, weiter – die Faszination für den Hochgebirgssport ist ungebrochen. Eine Rekordbegehung jagt die nächste, aber auch ambitionierte Hobbysportler zieht es in jeder freien Minute in die Berge. Die Anforderungen an das Equipment sind entsprechend hoch. Die Explorer 2.0 ist das neue Aushängeschild im Bereich Gletscherbrillen. Herausragende Leistungsfähigkeit trifft auf bestechenden Komfort kombiniert mit einem trendigen Design. Mit dem neuesten Glanzstück zeigt Julbo, der Begründer der Gletscherbrille, seine große, über 100 Jahre währende Expertise und Leidenschaft im Bereich Bergsport.

Explorer 2.0 – die Gletscherbrille der Zukunft!

Mit zunehmender Höhe verringert sich die Dichte der Luft, was zu einem deutlichen Anstieg der Sonnenstrahlung führt. Ein Augenschutz ist hier unabdingbar. Zudem schützt die Brille vor Wind, Stein- und Eisschlag. Das neue Erfolgsmodell ist wiegemacht für Bergfreunde, die auf der Suche nach einem treuen, aber auch schicken Begleiter auf dem Weg zum Gipfel sind. Dank hervorragender Abdeckung, abnehmbaren Seitenteilen, um 360 Grad verstellbaren Bügeln und Gläsern bis maximale Schutzkategorie schützt sie die Augen zuverlässig auch bei extremen Anforderungen. Ihre verbesserte Ergonomie und Belüftung sorgen für herausragenden Tragekomfort – angenehm leicht mit guter Passform. Darüber hinaus punktet die Explorer 2.0 mit einem zeitgemäßen, schlanken Design. Erhältlich in acht Farbstellungen mit unterschiedlichen Gläsern lässt sie sich hervorragend zu der aktuellen Outdoor-Mode kombinieren. Besonderes Plus: Auch Korrektionsbrillenträger müssen nicht auf das „Must-have“ der Saison verzichten. In die Fassung der Explorer 2.0 können Verglasungen eingesetzt werden.

Quelle: Julbo

Category: NoOV, Unternehmen