Rodenstock: Neue Sonnenbrille „Kantsch“

Sonnen- und Gletscherbrillen gehörten in den 70-er Jahren zur Ausrüstung von Extrembergsportlern bei der Eroberung von Achttausendern – so auch bei der sogenannten Kantsch-Expedition 1975. Inspiriert von den Sonnenbrillen der Bergsteigerlegenden präsentiert das Unternehmen die Neuinterpretation der Sonnenbrille „Kantsch“. Diese ist in vier Farben und zwei Scheibenformen erhältlich. Je nach Modellvariante ist sie unter anderem mit kontraststeigernden oder polarisierenden Sonnenbrillengläsern ausgestattet.

Category: NoOV, Unternehmen