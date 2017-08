Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) wird am 7. Oktober 2017 im Emporio Tower Hamburg seine jährliche Obermeistertagung und außerordentliche Mitgliederversammlung abhalten. Die Veranstaltung wird wie bereits im vergangenen Jahr auf einen Tag begrenzt sein, da der ZVA gemeinsam mit der Vereinigung Deutscher Contactlinsen-Spezialisten und Optometristen (VDCO) und der Internationalen Vereinigung für Binokulares Sehen (IVBS) am Folgetag den Tag der Optometrie veranstaltet, ebenfalls im Emporio Tower.

Unter der neuen Dachmarke SICHT.KONTAKTE sind damit am Wochenende vom 6. bis 8. Oktober zusammen mit der Contact ´17, der Optometrie ´17 (VDCO) sowie einem IVBS-Praxistag fünf hochkarätige Fortbildungsveranstaltungen dreier Verbände der Augenoptik und Optometrie an einem Ort vereint. Im Mittelpunkt der ZVA-Obermeistertagung wird neben Berichten zur aktuellen Situation in der Augenoptik vorrangig der Datenschutz stehen.

Die Obermeistertagung (öffentlicher Teil) und der Tag der Optometrie sind angesetzt für:

Samstag, den 7. Oktober 2017, 9:15 bis 15:15 Uhr bzw.

Sonntag, den 8. Oktober 2017, 9:30 bis ca. 16:30 Uhr.

