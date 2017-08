Seminartermine September + Oktober 2017

Essilor: Halbjahresergebnis

Am Freitag vergangener Woche stellte Essilor International in Frankreich seine aktuelle Halbjahresbilanz vor. In den ersten sechs Monaten ist der Umsatz demnach um 9 Prozent auf 3,91 Milliarden Euro gewachsen, das operative Ergebnis stieg um 6,6 Prozent auf 721 Millionen Euro. Im laufenden Jahr wird der Umsatz, bereinigt um Währungseffekte, voraussichtlich um 6 bis 7 […]