Copenhagen Specs: 2018 in Berlin

In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Copenhagen Specs als eine wichtige europäische Messe etabliert. Aussteller und Besucher hätten die Veranstalter ermutigt, das Messe-Konzept auch auf andere Städte Europas auszudehnen, mit Erfolg: Im kommenden Jahr findet erstmals vom 20. bis 21. Oktober die „Copenhagen Specs in Berlin“ statt.

Vom 20. bis 21. Oktober 2018 findet der Berliner Ableger des skandinavischen Events in der Arena Halle statt, einem alten Bus-Depot von 1927, passend zum bisherigen Konzept.

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass unser Konzept mit einfachen Messeständen aus Holz und dem rauen Look der Arena Halle eine inspirierende Atmosphäre schaffen wird. Wir freuen uns, die enge Kooperation fortzusetzen, die wir mit all diesen independent eyewear brands haben, und eng mit den Shops in Deutschland und den angrenzenden Ländern zusammen zu arbeiten.” sagte Morten Gammelmark, Gründer/CEO der Messe.

Quelle: Copenhagen Specs

Bild: Fotolia.de

