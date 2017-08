Düsseldorf Eyewear: #urban #hot #modisch

Silmo: Neue Optikmesse am asiatischen Markt

Die internationalen Partner der Silmo erweitern einmal mehr ihre Reichweite in vielversprechende neue Märkte. Nach der SILMO Istanbul und der SILMO Sydney (das optikum berichtete zuletzt über die Silmo Sydney) feiert die Marke SILMO demnächst auch ein Debüt in Bangkok. Der Veranstalter Impact Exhibition Management Co., Ltd. hat die Premiere der Silmo Bangkok für den 20.-22. Juni […]