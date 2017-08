Silmo: Neue Optikmesse am asiatischen Markt

Die internationalen Partner der Silmo erweitern einmal mehr ihre Reichweite in vielversprechende neue Märkte. Nach der SILMO Istanbul und der SILMO Sydney (das optikum berichtete zuletzt über die Silmo Sydney) feiert die Marke SILMO demnächst auch ein Debüt in Bangkok.

Der Veranstalter Impact Exhibition Management Co., Ltd. hat die Premiere der Silmo Bangkok für den 20.-22. Juni 2018 im Impact Exhibition and Convention Center ausgeschrieben. Damit findet die augenoptische Messe in Bangkok, Thailand’s pulsierender Hauptstadt statt.

Die Silmo Bangkok zielt darauf ab, Handelsplatz und Treffpunkt für augenoptische Unternehmen in den Bereichen Fassungen, Brillengläser, Instrumente und Dienstleistungen in Thailand zu werden.

Mit einer starken Wirtschaftsentwicklung, einer wachsenden Mittelschicht und einer jugendlichen Bevölkerung, ist die Optikmesse in Bangkok bereit als Tor zu Asien zu fungieren. Ein idealer Platz zur Erschließung eines lebendigen und wachsenden augenoptischen Marktes.

Text- & Bildquelle: Silmo

Category: NoOV, Unternehmen