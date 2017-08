MP Group: Zweite Brillenkollektion mit Jérôme Boateng

Der deutsche Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng und die österreichische Michael Pachleitner Group (MP Group) setzen ihre Zusammenarbeit fort. Mitte August 2017 präsentierte Jérôme Boateng persönlich die zweite Brillenkollektion in Hamburg in der Edel-Optics Arena. Im Mittelpunkt des 90-minütigen Bühnenprogramms standen die zehn neuen Modelle, die von Boatengs Leidenschaften für Mode, Musik und Sneaker inspiriert sind. Künstler wie Adesse und DJ-Weltmeister Pro Zeiko lieferten Showacts zu den verschiedenen Themen.

Die Kollektion #teamJB17 umfasst vier neue Sonnenbrillen und sechs Korrektionsfassungen, die sich den unterschiedlichen Facetten der vielseitigen Persönlichkeit Boatengs widmeten: „Sneakerhead“ spiegele seine bekannte Leidenschaft für Turnschuhe wider, „Agyenim“ stehe für seinen zweiten Vornamen ghanaischer Herkunft, der auch als Tattoo auf seinem rechten Unterarm verewigt ist. „Music-kid“ beziehe sich auf seine Leidenschaft für Musik. Boateng hatte eine klangvolle Kindheit, seine Eltern sind Musik-Liebhaber. Er hört viele unterschiedliche Musikrichtungen, vorzugsweise mit englischsprachigen Texten. Auch mit dem Modell „Trendsetter“ begab sich Jérôme Boateng auf Zeitreise. Als 17-jähriger hat er seine Liebe zur Mode entdeckt, wohl auch angesteckt vom „Fashion-Virus“ seines Vaters, der ein Modegeschäft in Berlin führte.

In der zweiten Generation stecke noch mehr Boateng als in der ersten Kollektion, was in Farbgebung und individuellem Design zu erkennen sei. Die erste Kollektion zeigte viel Understatement, die zweite Kollektion bestehe aus ausdrucksstarken, persönlichen Modellen. „Brillen sind für mich modische Accessoires, die ich mit meinem Style kombiniere. Ich konnte viel aus den Abläufen der ersten Kollektion lernen und mich so noch mehr in die zweite Kollektion einbringen. Ich denke, das sieht man jetzt noch deutlicher“, erklärt Boateng. „Die Namen der neuen Modelle haben wieder eine sehr persönliche Note. Ich glaube, dass man mich durch meine Tätigkeit als Brillendesigner besser kennenlernen kann, auch abseits vom Fußball. Daher kommt auch das Konzept der Kollektion und der Kampagne.“

Wie schon bei der ersten Kollektion, ist auch diesmal wieder die Grazer MP Group für Produktentwicklung und -management, Produktion und Vertrieb der Kollektion zuständig. „Es ist für uns einfach herrlich zu sehen, in welch große Schritten sich die Kollektion weiterentwickelte, weil wir uns besser kennenlernen konnten. Eine Fußball-Mannschaft ist nur durch Teamgeist und gutes Zusammenspiel erfolgreich. Das ist auch für die Entwicklung einer Brillenkollektion ein entscheidender Faktor. Es war für uns das reinste Vergnügen, mit Jérôme Boateng und dem Lizenzpartner Edel-Optics zusammenzuarbeiten“, fasst Dietmar Hermus, CSO der MP Group zusammen.

Die neuen Modelle stehen ab 11. September zum Verkauf. „Zusätzlich zu den Brillenneuheiten erhalten die Fachoptiker selbstverständlich wieder Werbematerialien und profitieren von einem einzigartigen Gesamtpaket: Eine super Kollektion mit Unisex-Modellen von einer sympathischen, beeindruckenden Persönlichkeit und einem erfolgreichen Sportler sowie attraktive Werbemittel und Schaufenster-Deko“, führt Dietmar Hermus weiter aus.

Facts & Figures:

Die zweite Brillenkollektion von Jérôme Boateng umfasst vier Sonnenbrillen und sechs Korrektionsfassungen im Unisex-Stil. Ein Kinderbrillenmodell steht aus der ersten Kollektion zur Verfügung.

Jedes Modell spiegelt eine Facette der vielseitigen Persönlichkeit Boatengs wider.

Verkaufsstart ist am 11. September 2017. Die Kollektion wird beim Lizenznehmer Edel-Optics sowie bei Fachoptikern in Deutschland und Österreich erhältlich sein.

Jérôme Boateng ist Fußball-Weltmeister und Champions League Gewinner. Der Sportler hat auf Facebook über 3,9 Mio Likes und auf Instagram 4.6 Millionen Follower.

Fotos: Edel-Optics / Thorge Huter

Category: Die Nachricht, Produkte, Unternehmen