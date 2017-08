Existenzgründung: Immer mehr Frauen selbstständig

Immer mehr Frauen entdecken die Selbständigkeit als beruflichen Weg für sich. Die Beteiligung von Frauen an Gründungen ist seit drei Jahren auf Rekordniveau. In den Jahren davor hatten sie laut Institut für Mittelstandsforschung Bonn nur weniger als ein Drittel aller Gründungen realisiert, obwohl sie nahezu die Hälfte der Erwerbstätigen ausmachen. Seit 2013 können Frauen 43 Prozent aller Existenzgründungen für sich verbuchen, so der KfW-Gründungsmonitor 2016.

Frauen von heute gehören zur bestausgebildeten Generation aller Zeiten. Das gilt auch für Gründerinnen: Selbständige Frauen verfügen heute über höhere Bildungsabschlüsse als Männer. Und es gibt unter ihnen mehr selbständige Akademikerinnen als bei den Männern, so die bundesweite Gründerinnenagentur. Das bestätigt auch der KfW-Gründungsmonitor 2016: Seit 2012 haben mindestens 30 Prozent der gründenden Frauen einen akademischen Abschluss.

Viele berufstätige Frauen müssen mit der Doppelbelastung Beruf und Familie zurechtkommen. Zu wenig Zeit kann für potenzielle Gründerinnen ein entscheidender Grund sein, sich nicht selbständig zu machen. Daher ziehen viele Frauen Nebenerwerbsgründungen in Erwägung, wenn sie familiäre Verpflichtungen haben. So gründen 45 Prozent der Frauen im Nebenerwerb und nur 39 Prozent im Vollerwerb (KfWGründungsmonitor 2016).

Viele Frauen nutzen die Selbständigkeit, um Familie und berufliche Tätigkeit zu vereinbaren, so die KfW in ihrer Studie „Chefinnen im Mittelstand“ (2011). Diese Erfahrung machen auch Gründungsberaterinnen: Vielfach ermöglicht die berufliche Selbständigkeit Frauen erstmals einen maßgeschneiderten Arbeitsplatz. So sind sie in der Lage, ihre Aufgaben als Mutter, Partnerin, Hausfrau und Unternehmerin unter einen Hut zu bekommen.

Weitere Informationen zu Existenzgründung durch Frauen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Quelle + Grafik: BMWi

Category: Branche + Ideen