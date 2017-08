Charmant: Lizenzvertrag mit Strellson

Andy Wolf: Baubeginn des neuen Firmensitzes

Der österreichische Brillenhersteller Andy Wolf Eyewear lud am 28. August zum feierlichen Spatenstich des neuen Anbaus beim Firmensitz in Hartberg ein. Der Neubau umfasst eine Fläche von ca. 1.000 m2 und bietet damit die Basis für weiteres Wachstum. Bei spätsommerlichen Temperaturen eröffnete die österreichische Independent Brillenmarke mit dem offiziellen Spatenstich die Baustelle im Ökopark in Hartberg. Nach über […]