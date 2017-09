De Rigo meets Zadig&Voltaire: Lässig-rockige Brillenkollektion

De Rigo Vision D.A.CH. erweitert sein Portfolio um das Modelabel Zadig&Voltaire mit einer Sonnen- und Korrektionsbrillenkollektion. Das französische Modeunternehmen ist international mit über 305 Boutiquen präsent. In Deutschland wurden aktuell Stores in Köln, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Stuttgart und München eröffnet. Das Sortiment von Kleidung, Schuhen, Lederwaren, Parfum und Accesoires wird ab heute um die Kategorie Eyewear ergänzt.

Die Kollektion, exklusiv erhältlich über De Rigo Vision, besticht durch hochwertige Details inspiriert von zeitgemäßen rockigen Street Styles. Sie richtet sich überwiegend an die weibliche Zielgruppe (70 % Damen I 30 % Herren) zwischen 20 und 40 Jahren. Die in Tätowierkreisen berühmte Virginia Elwood hat ihre Ideen und Inspirationen mit in die Kollektion fließen lassen. Ihre Tätowiermuster finden sich in einigen Azetatbügeln wieder. Des Weiteren bilden moderne farbige Gläser, Nietenappliaktionen, Metall- und dünne Azetatfassungen die Kernelemente der Kollektion.

Über Zadig&Voltaire

1997 gegründet, ist Zadig&Voltaire ein französisches prêt à porter Maison, das eine neue Idee von Luxus kreiert und etabliert hat. Zadig&Voltaire haben es dabei verstanden, eine solide Verbindung zwischen ihren weltweiten Kunden aufzubauen, die damit eine treue Zadig&Voltaire-Community von loyalen Unterstützern sind.

Die Seele des Modelabels ist das Werk der kreativen Führung durch Cecilia Bönström, die die Zadig&Voltaire Identität und deren „Rock“-Feeling inspiriert und kultiviert. Reine und kostbare Materialien, kombiniert mit lässig eleganten Chic und Schmuck, wurden zum unverwechselbaren Stil und entwickelten sich schnell zu den Marken-Kennzeichen von Zadig&Voltaire.

Ursprünglich nur für Frauen designt, hat das Unternehmen seit 2004 auch Kreationen für Männer sowie ab 2006 auch für Kinder im Sortiment, Ein neuer Typus des französischen Luxus wird durch Zadig&Voltaire verkörpert. Die rund 300 Verkaufspunkte weltweit schaffen zudem Vertrauen durch ein strategisches Vertriebsnetz. Mit Stilen, designt für ein zeitloses Aussehen will die Zadig&Voltaire Brillen-Kollektion den Zeitgeist widerspiegeln.

Quelle: De Rigo Vision

Category: NoOV, Unternehmen