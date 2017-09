Essilor: Partnerschaftsvereinbarung mit Fédération Internationale de l’Automobile

Die Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) und Essilor haben am 02. September die Unterzeichnung einer auf drei Jahre angelegten Partnerschaftsvereinbarung im Bereich Straßenverkehrssicherheit bekanntgegeben. Im Rahmen der FIA-Kampagne „Action for road safety“ wollen Essilor und die FIA das Bewusstsein für gutes Sehen als zentralen Pfeiler der Straßenverkehrssicherheit durch weitreichende Maßnahmen gezielt fördern.

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden weltweit jedes Jahr 1,25 Mio. Menschen bei Straßenverkehrsunfällen getötet und weitere 50 Mio. schwer verletzt. Sicherheit im Straßenverkehr beginnt mit gutem Sehen, das als wichtigste Sinnesempfindung das Treffen von Entscheidungen im Straßenverkehr unterstützt. Doch das Bewusstsein der Öffentlichkeit ist diesbezüglich noch nicht ausreichend geschärft, und der Zugang zu qualitativ hochwertigen Brillengläsern bleibt in zahlreichen Regionen der Welt nach wie vor begrenzt. Auch sind sich viele Autofahrer der Notwendigkeit gar nicht bewusst, ihre Augen vor Blendung im Sonnenlicht oder bei Nachtfahrten zu schützen.

Zweck der Dreijahres-Partnerschaft zwischen Essilor und der FIA ist es, die bestehenden Bewusstseinsdefizite hinsichtlich dieses weltweiten, volksgesundheitlichen Themas abzubauen und die Bedeutung regelmäßiger Sehprüfungen für die Sicherheit am Steuer herauszustellen. Die Vereinbarung ziele außerdem darauf ab, den Kampagnenaufruf „Check your vision“ gegenüber örtlichen Behörden, Institutionen, Nichtregierungsorganisationen, Augenoptikern und medizinischen Fachkräften sowie unter Fahrschulen zu propagieren.

„Check your vision“ – eine lebenswichtige Goldene Regel

Die am 8. Mai 2017 erfolgte FIA-Ankündigung der neuen Goldenen Regel „Check your vision“ ist außerdem ein wichtiger Schritt, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass schlechtes Sehen ein zentrales Gesundheitsproblem der Öffentlichkeit ist. Damit reiht sie sich in die bereits bestehenden Goldenen Regeln für die Sicherheit im Straßenverkehr ein, die sich auf andere große Risikofaktoren wie Geschwindigkeit, Alkohol, Missachtung der Anschnallpflicht usw. beziehen („Obey the speed limit“, „Never drink and drive“, „Buckle up“ usw.).

Essilor soll die Straßenverkehrssicherheit durch die Bereitstellung relevanter Beiträge, Daten und Analysen fördern und die Kommunikationsaktivitäten der FIA in Bezug auf die herausragende Rolle guten Sehens bei der Bekämpfung verkehrsbedingter Todesfälle unterstützen. Zusätzlich baue Essilor sein Produktportfolio auf Basis der speziellen Autofahrerbedürfnisse weiter aus. Darüber hinaus will das Unternehmen seine Innovationskraft auch künftig dafür nutzen, das Sehen ungeschützter Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Radfahrer usw.) besser zu korrigieren und zu schützen.

„Es ist mir eine Freude, Essilor als Partner der FIA-Kampagne „Action for road safety“ begrüßen zu können. Sehen ist lebenswichtig, wenn es darum geht, im Straßenverkehr Entscheidungen zu treffen. Ich freue mich daher auf die Zusammenarbeit mit Essilor, um für diese wichtige Botschaft weltweit werben zu können“, so FIA-Präsident Jean Todt.

Laurent Vacherot, Präsident und Chief Operating Officer von Essilor, äußerte sich so: “Wir freuen uns sehr darauf, uns mit der FIA zu einer solchen Partnerschaft zusammenzuschließen. Gemeinsam werden wir uns dafür einsetzen, das Bewusstsein der Menschen auf der ganzen Welt zu schärfen und ihnen gutes Sehen zu ermöglichen – für mehr Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und sicherere Straßen. Derzeit ist schätzungsweise fast jeder fünfte Autofahrer ohne bedarfsgerechte Sehkorrektion auf der Straße unterwegs, was ein hohes Risiko im Straßenverkehr darstellt. Durch diese Partnerschaft geht Essilor einen weiteren Schritt im Rahmen seines Unternehmensauftrags, das Leben durch besseres Sehen zu verbessern.“

Mit dieser Partnerschaft gelingt es Essilor und der FIA, zwei Ziele zu einem gemeinsamen Anliegen zum Wohle der Allgemeinheit zu verbinden – die Gewährleistung sicherer Mobilität für alle Menschen weltweit dank besserem Sehen.

„Diese Partnerschaft unterstreicht einmal mehr unsere Kompetenz für gutes Sehen im Straßenverkehr“, so Frank Walenda, Essilor Director Country Marketing Germany and Austria. „Mit der EyeDrive Technologie nutzen wir die Synergien und Innovationen unserer Gruppe, um für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. Jeder zweite Verkehrsteilnehmer fühlt sich durch Blendungen im Straßenverkehr beeinträchtigt. Essilor streetlife reduziert diese Blendungen um bis zu 90 %.“

Quelle: Essilor

