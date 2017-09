Eyes + More: Neue Filiale in Bochum

Eyes + More bezieht eine neue Filiale in der Kortumstraße 67 in Bochum. Vormieter war das Bekleidungsgeschäft Calzedonia. Ab Februar kommenden Jahres steht das rund 100 Quadratmeter große Ladenlokal der Optikerkette zur Verfügung. Lührmann Düsseldorf hat die Neuvermietung begleitet. Quelle: Eyes + More