Mit der Veranstaltung am 02.09.2017 in Köln startete Hoya die Hoya + You Roadshow 2017. Neben dem neuen Partner-Konzept, das auch Namensgeber für die diesjährige Veranstaltungsreihe ist, präsentierte das Unternehmen wieder praxis- und zukunftsorientierte Tools und Services. Ein erster Ausblick auf die neuen Gleitsichtgläser Balansis und LifeStyle 3/3i, die im Oktober in den Markt eingeführt werden, bestätigte neuerlich: Hoya ist auch produktseitig der starke Partner für den Optiker. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch zwei außergewöhnliche Vorträge, zum einen von Key-Speaker Dr. Stephan Sigrist zu den Chancen und Risiken einer voll digitalisierten Welt, zum anderen von Hoya Geschäftsführer Oliver Fischbach.

Alle Unternehmensaktivitäten sollen stets darauf ausgerichtet sein, Kunden stark zu machen für den Wettbewerb. Das neue Konzept HOYA + YOU fasst diese Unternehmensphilosophie nun neu – unter Bezug auf die bewährten Grundsätze: Flexibilität, Eigenverantwortung, Partnerschaftlichkeit und Zukunftsorientierung. Die Roadshow in Köln stellte vor diesem Hintergrund Produkte, Tools, Services und Marketingaktionen vor, die dem Optiker die Möglichkeit zur individuellen Entwicklung geben.

Neues und Bewährtes im starken Einklang

Neben der Innovation Yuniku, der ersten vollständig individualisierten Brille, wurden verschiedene Hightech-Messverfahren präsentiert – so zum Beispiel Hoya EyeGenius und Visionix. Mit MPSII, ein fortschrittliches System zur Messung der Makulapigmentdichte und EasyScan, einem Verfahren zum Scan der Netzhaut, wurde auch die wichtigen Themen der Gesundheitsvorsorge abgedeckt. Auf großes Interesse stießen weitere neue Serviceangebote wie etwa das Loyalty Lab zur strukturierten Kundenkommunikation oder das Beratungsangebot zur erfolgreichen Unternehmensnachfolge.

Starke neue Produkte im Gleitsichtglassegment

Bereits vor der offiziellen Produkteinführung im Oktober dieses Jahres bot die Roadshow erste, interessante Ausblicke auf die neuen Gleitsichtgläser Balansis sowie LifeStyle 3 und 3i. Balansis (als Nachfolger von Hoyalux Summit Pro/CD TrueForm) sowie LifeStyle 3 und 3i (als Nachfolger von Hoyalux iD LifeStyle V+/X-Act) stellen sich als konsequente Weiterentwicklung des Hoya Gleitsichtglasportfolios dar. Die perfekte Verbindung zwischen optimalem Sehkomfort einerseits und leichter Eingewöhnung andererseits zeichnet beide Produktlinien aus und verspricht höchste Kundenzufriedenheit beim Verkauf beider Designs.

Leben und Wirtschaften in einer digitalen Welt

Was bedeutet die fortschreitende Digitalisierung für unsere Branche und für jeden Einzelnen? Diesen Fragen ging Dr. Stephan Sigrist, Gründer und Leiter des Think Tank W.I.R.E., in seiner Keynote nach. Pointierte Thesen und kritische Gedanken lieferten Denkanstöße zu personalisierten Entscheidungsgrundlagen und Gesprächsstoff für den Austausch beim abschließenden Get-together.

Quelle: Hoya

Category: Die Nachricht, NoOV, Unternehmen