Spendenrekord: Optiker sammelt über 10000 Brillen für Eritrea

Hoya: Die Hoya + You Roadshow 2017

Mit der Veranstaltung am 02.09.2017 in Köln startete Hoya die Hoya + You Roadshow 2017. Neben dem neuen Partner-Konzept, das auch Namensgeber für die diesjährige Veranstaltungsreihe ist, präsentierte das Unternehmen wieder praxis- und zukunftsorientierte Tools und Services. Ein erster Ausblick auf die neuen Gleitsichtgläser Balansis und LifeStyle 3/3i, die im Oktober in den Markt eingeführt werden, bestätigte […]