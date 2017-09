Rezept: Ihr Powerdrink für den Herbst

Hecht Contactlinsen: Betriebsführung für HFAK-Studenten

Das Sturmtief „Sebastian“ wehte Mitte September 35 Studenten der Höheren Fachschule für Augenoptik in Köln mit ihren Betreuern zur Hecht Contactlinsen GmbH. Am ersten Tag gewannen die Studenten während der Betriebsführung einen Einblick in die aufwendige Produktion der maßgefertigten Contactlinsen von Hecht. Bei ungewohnt stürmischem und nassem Wetter im sonst so sonnenverwöhnten Breisgau wurde im […]