Branchentreff in Graz: 460 Fachoptiker informieren sich über Neuheiten der MP Group

Was ist im Herbst ein Fixtermin für Fachoptiker aus Deutschland und Österreich? Das Kunden-Event der MP Group! Bereits zum 4. Mal in Folge ladet die MP Group in das Grazer Headquarter und zeigt an zwei Wochenenden ein abwechslungsreiches und informatives Programm für Augenoptiker. Präsentiert werden die neuesten Kollektionen aller Fassungsmarken sowie Glas-Neuheiten von MPO®. In Workshops werden aktuelle Themen intensiv beleuchtet und praktische Lösungen erarbeitet. Besonders beliebt ist dieses Jahr der Workshop „Herausforderungen der Augenoptiker“. Die Branche ist zurzeit vielen Veränderungen unterworfen, die traditionelle Augenoptiker vor große Herausforderungen stellt. Mitbewerb, Lagerhaltung, Sortiments-Angebot, Mitarbeiter sind nur einige der zentralen Themen, die intensiv diskutiert werden. „Jeder Fachoptiker hat eigene Themenfelder, die für ihn im Vordergrund stehen. Wir bieten maßgeschneiderte, individuelle Lösungen an, die exakt auf das aktuelle Themenfeld des Fachgeschäfts zugeschnitten sind. Mit unserem bewährten 360-Grad-Service bieten wir dem Fachoptiker ausschließlich die Lösungen, die er gerade braucht. Das reicht von individuellem, regionalem Marketing bis hin zu IT-Lösungen oder Unterstützung in der Lagerhaltung“, erklärt Dietmar Hermus, CSO der MP Group.

Da nicht nur das Headquarter der MP Group ein Blickfang ist, sondern auch Graz in eine wunderbare Landschaft eingebettet ist, lernen die rund 460 Augenoptiker auch dieses Jahr wieder Sehenswürdigkeiten aus der Umgebung kennen. Ein Ausflug in die Weinregion der östlichen Steiermark stand ebenso auf dem Programm wie auch eine Stadtführung in Graz, deren Altstadt sogar UNESCO Weltkulturerbe ist. „Es ist uns ein großes Anliegen, unseren Partnern zu zeigen, wer wir sind und woher wir sind. Wir sind beständiger Partner in der Optikbranche seit 60 Jahren. Neben unserer langen Tradition arbeiten wir aber laufend an Innovationen und Neuheiten und sind stets am Puls der Zeit. Und das möchten wir unseren Partner vor Ort zeigen“, fasst Dietmar Hermus zusammen.

Kunden-Events 2017:

Das zweite findet von 22.- 24. September in Graz statt, die Auftakt-Veranstaltung fand von 8.-10. September statt.

460 Augenoptiker aus Deutschland und Österreich genießen das 3 tägige Programm, das branchenspezifische Neuheiten präsentiert, aber auch Besichtigungen der Region beinhaltet.

