Hoya: Mit EnRoute auf der BMW M Drive Tour

Mehr Sicherheit und Komfort im Straßenverkehr – dies versprechen die Hoya EnRoute Brillengläser. Zahlreiche Features der speziell für die Anforderungen von Autofahrern entwickelten Gläser sollen objektiv dazu beitragen, dass gerade schwierige Sichtverhältnisse besser zu meistern sind. Aber wie ist das subjektive Erleben beim Fahren? Das konnten nun 21 Hoya Kunden persönlich testen.

Die Hoya EnRoute Brillengläser sollen ein klares, kontrastreiches Sehen bieten, und zwar nicht nur in die Ferne, sondern auch auf das Armaturenbrett und über die Spiegel. Das sorge für ein angenehmes, sicheres und souveränes Fahrgefühl − bei jedem Wetter und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Soweit die Theorie. Und in der Praxis? Dies galt es zu testen – bei der BMW M Drive Tour powered by Hoya.

Im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung hatten ausgewählte Hoya Kunden am 22.09.2017 in Mönchengladbach die Möglichkeit, ihre persönlichen EnRoute Brillengläser in Sehstärke bei der Ausfahrt mit den neuesten BMW M Modellen zu testen. Unter der fachkundigen Anleitung erfahrener BMW-Instruktoren startete die Ausfahrt über den linken Niederrhein. Schon bald sei persönlich erlebbar gewesen, was die BMW M Modelle auszeichne: Die Dynamik und Agilität eines Sportwagens verbinde sich mit Alltagstauglichkeit und Komfort. So entstehe ein dynamisches und zugleich sicheres Fahrgefühl, und dies wäre der Anspruch, dem auch die EnRoute Brillengläser voll gerecht werden.

Oliver Fischbach, Geschäftsführer von Hoya DACH, zu seinen Eindrücken: „Die Teilnehmer des Events waren alle hochzufrieden mit dem Sehkomfort ihrer EnRoute Brillengläser. Gerade bei wechselnden Lichtverhältnissen und auch beim leichten Dunst zu Beginn der Fahrt zeigten sich einfach die Stärken dieses Glasdesigns.“

Allerdings: Uneingeschränkte Stars der Veranstaltung waren wohl doch die schnittigen BMW Modelle. Nicht wenige der Teilnehmer dürften den Neue Deutsche Welle Hit im Ohr gehabt haben „Ich will Spaß – ich geb Gas“ … Gut, dass die Instruktoren und das Team von BMW Faba, Mönchengladbach, neben den EnRoute Brillengläsern, für zusätzliche Sicherheit gesorgt haben.

