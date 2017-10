VIU: 2. Flagshipstore in Bayern

Das Schweizer Brillenlabel VIU hat am Donnerstag, den 21. September offiziell auf der Nürnberger Kaiserstraße eröffnet. Es ist der 13. VIU Flagshipstore in Deutschland und, neben München, bereits der zweite in Bayern.

Der zentral auf der beliebten Kaiserstraße gelegene, zweistöckige Eyewear Store präsentiert sich mit einer Brillenwand in mattem Kaschmigrau und kontrastierenden Details in Schwarz Matt und Berry. Auf rund 60m2 wird die gesamte VIU Kollektion aus Korrektur- und Sonnenbrillen präsentiert, darunter auch Kooperationen wie VIU x Saskia Diez und VIU x Monocle.

Der VIU Store Nürnberg wurde – wie alle Läden der Schweizer Eyewear Marke – von Creative Director Fabrice Aeberhard entworfen und spiegelt die klare Linien- und Formensprache sowie die Schlichtheit der Produkte wieder. Die Idee eines monochromen Raumes wird durch eine raumübergreifende Systemwand aus mattierter kaschmirgrauer Holzfaser ergänzt. Sie dient zur Präsentation der Brillen und wird für jeden Store individuell, angepasst auf die lokalen Gegebenheiten, entwickelt. Ein Beratungstisch – ebenfalls in Kaschmirgrau – sowie ein hölzerner Präsentationskubus in rotem Berry setzen zusätzlich Akzente. Boden, Wände und die stuckverzierte Decke sind einheitlich in hellem Grau gehalten, um einen harmonischen Raum zu schaffen.

Der Flagshipstore Nürnberg ist Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kunden haben außerdem vor Ort die Möglichkeit, einen kostenlosen Sehtest durchzuführen. Ein Termin kann Online unter www.shopviu.com vereinbart werden.

Category: NoOV, Unternehmen