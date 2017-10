Essilor: Die Zusatzbrille für mehr Sicherheit

Insbesondere im Herbst und Winter fühlen sich viele Autofahrer durch die Scheinwerfer entgegenkommender Fahrzeuge oder durch Reflexe von Leuchtsignalen beeinträchtigt. Die Folgen sind Unsicherheit, Stress, Ermüdung – und eine wachsende Zahl von Unfällen. Mehr Sicherheit und Fahrkomfort bieten die speziell für den Straßenverkehr entwickelten Brillengläser Essilor streelife mit der EyeDrive Technologie. Sie sollen Reflexionen um bis zu 57 Prozent reduzieren im Vergleich zu handelsüblichen vollveredelten Brillengläsern. Rechtzeitig zum Start in die dunkle Jahreszeit bietet das Unternehmen hierfür unter dem Motto „Aufsetzen. Losfahren. Sicher ankommen.“ neue Trademarketing-Pakete mit einer frischen Bildwelt und personalisierten Online- und Mailingaktionen. Ein besonderes Highlight ist das Gewinnspiel: Passend zu den aufmerksamkeitsstarken Motiven der neuen POS-Materialien wird jeden Monat unter allen Augenoptikern ein Helm der Kultmarke DAVIDA im stylischen Retrolook verlost.

Ob als Einstärken- oder Gleitsichtbrillenglas, Essilor streetlife biete ausgezeichnete Sehschärfe und optimale Kontrast- und Farbwahrnehmung und damit gerade im Herbst/Winter gute Verkaufsargumente. Augenoptiker sollen ihren Kunden die überzeugenden Vorteile ganz einfach per Virtual Reality und EyeCastPro+ demonstrieren können. Idealerweise wird Essilor streetlife mit Transitions XTRActive kombiniert, so dass die Brillengläser bereits in deaktiviertem Zustand eine leichte Grundtönung haben, die für entspanntes Sehen sorgt: Transitions XTRActive ist in drei verschiedenen Farben erhältlich und dunkelt in hellem Sonnenlicht bis zu 90 Prozent ein.

Category: NoOV, Unternehmen