Brillen-Shooting Kinder + Jugendliche: BESTE FREUNDE

VIU: 2. Flagshipstore in Bayern

Das Schweizer Brillenlabel VIU hat am Donnerstag, den 21. September offiziell auf der Nürnberger Kaiserstraße eröffnet. Es ist der 13. VIU Flagshipstore in Deutschland und, neben München, bereits der zweite in Bayern. Der zentral auf der beliebten Kaiserstraße gelegene, zweistöckige Eyewear Store präsentiert sich mit einer Brillenwand in mattem Kaschmigrau und kontrastierenden Details in Schwarz […]