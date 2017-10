Michael Pachleitner: „Entrepreneur of the Year“

Jedes Jahr im Oktober wird der weltweit renommierte Unternehmerpreis „Entrepreneur of the Year“ vergeben. Ausgezeichnet werden in 60 Ländern (darunter auch Österreich) die erfolgreichsten Unternehmer in vier Kategorien. Der österreichische Award wurde am Donnerstag im Rahmen einer feierlichen Abend-Gala im Festsaal der Wiener Hofburg verliehen. Michael Pachleitner ist „Entrepreneur of the Year“ in der Kategorie „Industrie & Hightech“.

„Diese Auszeichnung macht stolz und ist eine große Anerkennung für das, was wir bisher geleistet haben – aber auch für das, was wir noch vorhaben“, so Michael Pachleitner im Interview mit Moderatorin Ingrid Thurnher. „Der Unternehmer des Jahres mit dem 360°-Blick“ so Thurnher über Michael Pachleitner – wurde auch nach den Erfolgsfaktoren gefragt. „Nie ans Aufgeben zu denken, sich von Rückschlägen oder Fehlern nicht aufhalten zu lassen. Sondern weiterzumachen nach der Devise ‚jetzt erst recht‘“. Und: „Eine Entscheidung oder ein Thema immer von allen Blickwinkeln zu betrachten. Außerdem ist es wichtig, den Markt nicht nur unter heutigen Aspekten, sondern auch möglichen künftigen zu sehen und damit einen Schritt voraus zu sein“, bringt es Michael Pachleitner auf den Punkt. Einen großen Anteil am unternehmerischen Erfolg soll auch das Team haben.

Category: NoOV, Unternehmen