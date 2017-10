Marcolin: Veränderungen in Führungsstrukturen

Michael Pachleitner: „Entrepreneur of the Year“

Jedes Jahr im Oktober wird der weltweit renommierte Unternehmerpreis „Entrepreneur of the Year“ vergeben. Ausgezeichnet werden in 60 Ländern (darunter auch Österreich) die erfolgreichsten Unternehmer in vier Kategorien. Der österreichische Award wurde am Donnerstag im Rahmen einer feierlichen Abend-Gala im Festsaal der Wiener Hofburg verliehen. Michael Pachleitner ist „Entrepreneur of the Year“ in der Kategorie […]