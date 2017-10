Schweizer Charm: Strellson Eyewear

Am 13. Oktober hatte der japanische Brillenhersteller Charmant nach Kreuzlingen in der Schweiz zum Launch-Event von Strellson Eyewear eingeladen. Im Showroom des Herrenmodeherstellers erfuhren die Anwesenden aus der Optik-Branche von Thorsten Link, Managing Director von Strellson, zunächst einiges über die Geschichte der Marke, die aus der Mantel-Manufaktur von Friedrich Straehl hervorgegangen ist und 1984 unter dem Namen Strellson von den Gebrüdern Holy lanciert wurde.

Bekannt ist die Marke heute für perfekt sitzende Anzüge, die längst nicht mehr nur fürs Büro reserviert ist, sondern Mann auch in Verbindung mit Sportschuhen, auf dem Fahrrad oder beim Spaziergang durch den Park kleiden. Zielgruppe der Premium-Mode sind selbstbewusste, moderne Männer zwischen 25 und 40 Jahren, die wissen, was sie wollen. Was das genau ist, präsentierte Creative Director Marco Tomasi anschließend in der aktuellen Fashion-Kollektion. Klare Designs, konzentriert auf das Wesentliche, und klassische, schlank geschnittene Silhouetten verbinden sich darin mit moderner Sportlichkeit und unerwarteten Farbkombinationen und Mustern.

Anschließend stand die Präsentation ganz im Zeichen der neuen Eyewear, für die Charmant die Lizenz zur Produktion und Distribution hält. Die neuen optischen Fassungen und Sonnenbrillen geben sich modisch-maskulin und sorgen mit einer feinen, handgemalten, roten Linie auf der Oberseite der Bügel für Blickfänge. Dieses für Strellson typische Markendetail zieht sich dezent wie ein roter Faden durch die gesamte Brillenkollektion. Diese vereint trendige runde Vintage- ebenso wie moderne Karree-Formen und hält auch Modelle im Aviator-Look bereit – im Materialmix von Acetaten und Metall. Modelle mit gebürsteter Holzoptik und spezielle Designelemente wie der Nasensteg in Schlüssellochform unterstreichen einen lässigen urbanen Look. Im Handel sollen die Kollektionen ab Frühjahr 2018 erhältlich sein.

Text+Fotos: Sandy Hedig

Category: Die Nachricht, OV, Produkte, Unternehmen