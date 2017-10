OHI: Neuer Lehrgang Augenoptikermeister 2019

Die OHI – Optometrie und Hörakustik Initiative – startet am 21. Januar 2019 mit einem weiteren, berufsbegleitenden Vorbereitungslehrgang zur Meisterprüfung im Gewerbe Augenoptiker/in und Befähigungsprüfung Kontaktlinsenoptik.

Der Vorbereitungslehrgang wird in der OHI in bewährter Form, berufsbegleitend in einem 20-wöchigen Blocklehrgang mit jeweils zwei und einer Woche Unterricht, angeboten. Die Gesamtdauer der Ausbildung dauert 2,5 Jahre. Zwischen den Kursblöcken kann im Betrieb und mittels eLearning-Modulen das Erlernte vertieft werden.

Das notwendige Wissen und die Kompetenzen werden im Theorie-Unterricht und den Praxisseminaren von über 20 Vortragenden und Trainer/innen vermittelt. Das Team der Vortragenden und Trainer/innen setzt sich aus einem Pool von Allgemeinmediziner/innen, Augenärzt/innen, Augenoptikermeister/innen, Neurolog/innen, Optometrist/innen und Orthoptist/innen zusammen.

Kosten & Anmeldung

Die Gesamtkosten für den Vorbereitungslehrgang Augenoptikermeister/in inklusive Kontaktlinsenoptiker/in betragen 21.600 Euro inklusive 20 % Umsatzsteuer. Zur Anmeldung und Platzgarantie fallen 2.700 Euro inklusive 20 % Umsatzsteuer an. In den Kosten sind alle Skripte, Werkstattmaterialien und einige Fachbücher integriert.

Der Vorbereitungslehrgang wird im Gegensatz zu anderen OHI-Lehrgängen nur alle zwei Jahre durchgeführt. Aufgrund der mit 25 Personen limitierten Größe des Lehrgangs wird bereits jetzt bei Interesse eine rechtzeitige Platzsicherung empfohlen. Der jeweilige Lehrgangsplatz ist nach Anmeldung auf der www.ohi.at plus Einzahlung der Anmeldegebühr fix reserviert. Eine Anmeldung zum neuen Lehrgang ist direkt auf der Webseite der OHI möglich.

Kontakt

OHI GmbH, Optometrie & Hörakustik Initiative

Sekretariat: A-1210 Wien, Donaufelder Straße 8/2/1

Ausbildungszentrum: A-1120 Wien, Eichenstraße 38/2OG

Ö-CERT Qualitätsanbieter / Qualitätszertifizierung nach CERT NÖ

Web: www.ohi.at

Instagram: www.instagram.com/ohiwien

Google+: plus.google.com/+OhiAtWien

eMail: sekretariat@ohi.at

Tel: +43 (1) 2700278

Fax: +43 (1) 2533033-2399

