Ørgreen: Neue Designs für das 3D-Brillen-Konzept Yuniku

Ohne jeden Zweifel hat der 3D-Druck einen dramatischen Einfluss auf Produktinnovationen und schafft neue Möglichkeiten. In Bereichen wie Luftfahrt, Lifestyle, Mode und Design wird das Verfahren seit längerem angewendet und auch bei Brillen ist es nicht mehr fremd. Hier ermöglicht es der 3D-Druck, Fassungen individuell zu gestalten, um das Seherlebnis zu optimieren. Ein Konzept hierbei ist die von Materialise und Hoya Vision Care entwickelte Plattform „Yuniku“.

So funktioniert es

Ein Spezialscanner vermisst die Gesichtszüge. Eine neu entwickelte Software ermittelt die optimale Position der Gläser für beste Sehleistung. Abhängig vom Lebensstil, nämlich wie, wann und wo die Brille getragen wird, werden die Fassungen automatisch auf den Brillenträger abgestimmt. Auf dem Bildschirm ermöglicht ein Augmented-Reality-Verfahren sich selbst mit Brillenfassungen zu sehen, ohne dass diese tatsächlich getragen wird. Sofort wird eine digitale Datei mit allen erfassten Daten erstellt, und schon kann die Brillenfassung 3D gedruckt werden.

Design, das zentrale Element

Auch eine 3D-gedruckte Brille besitzt ein Grunddesign, das auf die Bedürfnisse des Brillenträgers hin optimiert wird. Die Markenfassungen des Hoet Design Studios werden nun ergänzt durch zwölf Modelle mit je fünf Farbvarianten der dänischen Designschmiede Ørgreen. Der für die Marke typische minimalistische Stil und originelle Farbkombinationen sollen sich auch in den Fassungen für Yuniku wiederfinden. „Ørgreen war eines der ersten Unternehmen, das 3D-Druck einsetzte, eine Technik, die wir bereits seit Jahren im Konstruktionsprozess für unsere Prototypen angewandt haben“, sagt der Gründer Henrik Ørgreen. „Mit Yuniku starten wir auf einem hohen Niveau, aber wir haben in Bezug auf die bestehenden Möglichkeiten noch nicht einmal an der Oberfläche gekratzt.“

Quelle: Hoya

Category: Die Nachricht, NoOV, Produkte, Unternehmen