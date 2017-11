Lebenslauf: 6 Sekunden für den ersten Eindruck

Essilor: Silmo d’Or 2017 für Varilux x series

Die neue innovative Gleitsichtglas-Generation Varilux X series hat auf der diesjährigen internationalen Fachmesse SILMO in Paris in der Kategorie Glas die begehrte Auszeichnung Silmo d’Or erhalten. „Das Design unserer neuen innovativen Gleitsichtglas-Generation Varilux X series basiert auf dem veränderten, modernen Sehbedarf der Menschen“, so Alain Riveline, Vice President Marketing von Essilor International. „Dieser Preis ist […]