Eschenbach: Neuer Verkaufsleiter

Zum 1. November 2017 hat Matthias Gerrelts die Stelle des Verkaufsleiters Fachhandel bei Eschenbach Optik in Deutschland für die Geschäftsbereiche Vision Technology Products (vergrößernde Sehhilfen) und Sport Optik (Ferngläser) übernommen. Hauptaufgabe des 46-jährigen Handelsfachwirts ist es, in dieser neu geschaffenen Position enger mit dem Fachhandel sowie den Branchenverbänden zusammenzuarbeiten, um den Fachhandel zu stärken und den Absatz von vergrößernden Sehhilfen und Ferngläsern zu steigern. Zentrale Aspekte seiner Tätigkeit sind daher die Entwicklung und Implementierung neuer Vermarktungskonzepte am PoS sowie die Steuerung des Vertriebsaußendienstes.

Zuletzt war Matthias Gerrelts, der über langjährige Erfahrung im Handel verfügt, als Vertriebsleiter in einer der führenden Vertriebsgesellschaften in der Uhren- und Schmuckbranche tätig.

„Wir freuen uns, dass wir mit Matthias Gerrelts einen ausgewiesenen Fachhandels-Experten gewinnen konnten“, sagt Matthias Daum, Vertriebsleiter bei Eschenbach Optik. „Dank seiner langjährigen Vertriebs- und Führungserfahrung kennt er den deutschen Fachhandelsmarkt sehr gut und ist damit die optimale Besetzung für diese neue Position.“

Category: Köpfe und Kontakte, NoOV