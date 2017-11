Zeiss Academy Vision Care: Fünf Jahre Sylter Seminartage

In diesem Jahr standen die Sylter Seminartage, fester Bestandteil der Zeiss Academy Vision Care, bereits zum fünften Mal an – und sollten den Augenoptikern ein ganz besonderes Programm bieten. Daher entschied sich Sibylle Winter als Verantwortliche der Seminarveranstaltung, die vom 29. Oktober 2017 bis zum 3 November 2017 stattfand, zusätzlich zum umfassenden Schulungsangebot für einen Kaminabend – der allen Beteiligten sehr gut gefiel und auf durchweg positive Resonanz stieß.

Tiefe Einblicke in das Thema Mitarbeiterführung

Den Auftakt der Sylter Seminartage aber bildete ein Zweitagesseminar zum Thema „Mitarbeiterführung – Ihr größtes Erfolgspotential!“ mit Oliver Alexander Kellner, das mit 16 Teilnehmern ausgebucht war. Der renommierte Optikexperte aus dem Allgäu ist inzwischen Stammgast und überzeugt die Teilnehmer bereits zum dritten Mal mit seinem praxisorientierten Seminaransatz. Über das Seminar sagt Ingo Blome Augenoptikermeister, Ostbevern: „Seminare bei Oliver Alexander Kellner haben absolutes Spitzen-Niveau“ – und die Teilnahme daran sei wie ein Lottogewinn, ergänzt er.

An das Zweitagesseminar knüpften ein Kurs zum Thema „Kunden gewinnen im Internet“, ein weiterer zur „ZEISS Präzisionsmesstechnik“, der von Stephan Feind, Anwenderberater und Trainer bei Zeiss Vision Care, durchgeführt wurde. Darin stellte er anderem die Alleinstellungsmerkmale des Zeiss i.Profilers heraus.

Neu im Programm: der Sylter Kaminabend

Der Kaminabend stand am zweiten Tag an. In lockerer Atmosphäre führten die Teilnehmer angeregte Gespräche zu diversen Zukunftsthemen der Augenoptik, Torsten Heistermann, Leiter Vertrieb Deutschland Nord Ost, und Oliver Alexander Kellner moderierten den Abend. Es wurde sehr angeregt zu Themen wie „Der Augenoptiker als Marke vor Ort“ oder auch „Wie gestalten sich meine Zukunftschancen in Richtung Verbraucher“ diskutiert. Denn die Augenoptiker wissen, dass vor allem das Internet mehr und mehr den beruflichen wie den privaten Alltag bestimmt – und dass sie unter anderem verstehen müssen, wie lokales und regionales Suchmaschinenmarketing funktioniert. So konnten sie ihre Fragen rund um Website-Gestaltung, Suchmaschinenoptimierung und Social Media im Seminar „Kunden gewinnen im Internet“ an Tag drei beantworten lassen.

Die Rückmeldungen zum Kaminabend waren äußerst positiv. „Danke für die Möglichkeit, mal in dieser Form in den Gedankenaustausch zu gehen, und Danke auch für die offene und ehrliche Art der Gesprächsführung“, lobt Torsten Beckötter von citi optik beckötter, Melle, den Abend. Das Fazit für ZEISS: Der „Sylter Kaminabend“ gehört zukünftig zum festen Rahmenprogramm der Sylter Seminartage.

ZEISS Screening: durch Differenzierung erfolgreich in die Zukunft

Den Abschluss der Seminartage bildete Georg Baur, Produktmarketingmanager bei ZEISS Vision Care, mit dem Thema „ZEISS Screening: Durch Differenzierung erfolgreich in die Zukunft“. Hierbei wurden zum einen die Stationen des Zeiss Screening Konzepts näher beleuchtet, zum anderen die Rahmenbedingungen für die Umsetzung im Betrieb, Möglichkeiten der Kundenansprache und Wege der Kalkulation der optometrischen Dienstleistung betrachtet und erarbeitet.

