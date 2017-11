Rupp + Hubrach: SiiA – das persönliche Gleitsichtglas

Jeder Mensch ist einzigartig in seiner Kopf- und Körperhaltung oder in seiner Art, das Smartphone zu halten oder etwas zu schreiben. Rupp + Hubrach (r+h) hat mit SiiA jetzt ein Glasdesign entwickelt, das all diese Faktoren berücksichtigt. Das neue Gleitsichtglas ist optimal auf das individuelle Sehverhalten und die persönlichen Sehanforderungen des Brillenträgers abgestimmt. Mit der hochkomplexen SiiA-Berechnungstechnologie entsteht aus individuellen Parametern wie z.B. Kopfneigung, Händigkeit, bevorzugter Leseabstand und vielem mehr das Design eines ganz persönlichen Gleitsichtglases. Das Ergebnis ist für die Brillenträger unmittelbar spürbar: höchste Brillanz, maximale Blickfelder in Ferne und Nähe, natürliche Kopf- und Körperhaltung und optimaler Tragekomfort.

Mit SiiA muss sich der Brillenträger nicht zwischen mehreren Glasdesigns mit unterschiedlichen Anwendungsschwerpunkten entscheiden, sondern wählt die für seine ganz persönlichen Sehbedürfnisse passenden Designoptionen einfach hinzu. Beispielsweise den SiiA-Nachtmodus: Damit ist es r+h gelungen, die Präferenz Ferne, bekannt von YSIS Einstärken auf ein Gleitsichtglas zu übertragen und so das Sehen in der Dämmerung und der Dunkelheit spürbar zu verbessern. Oder die SiiA Smartphone-Unterstützung: Sie entlastet die Augen bei der intensiven Nutzung von Smartphones & Co. durch eine zusätzliche Akkommodationshilfe unterhalb des Nahbezugspunktes.

