VIU: Flagshipstore in Mannheim eröffnet

Das Schweizer Brillenlabel VIU setzt seine Deutschland-Expansion fort und hat am Donnerstag, den 5. Oktober offiziell in den Mannheimer Quadraten eröffnet. Es ist der 14. VIU Flagshipstore in Deutschland und, neben Heidelberg und Karlsruhe, bereits der dritte im Rhein-Neckar-Dreieck.

Der zentral in P7,1 in einer ehemaligen Galerie gelegene Store befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Shopping Adressen wie Engelhorn & Sturm, & Other Stories und dem Quartier Q6Q7. Der zweistöckige Verkaufsraum zeigt sich mit einer Brillenwand aus naturfarbenem Holz und kontrastierenden Elementen in Weiß Matt. Auf rund 67m2 wird die gesamte VIU Kollektion aus Korrektur- und Sonnenbrillen präsentiert, darunter auch Kooperationen wie VIU ✗ Saskia Diez und VIU ✗ Monocle.

Der Flagshipstore in Mannheim wurde – wie alle Läden der Schweizer Eyewear Marke – von Creative Director Fabrice Aeberhard entworfen und spiegelt die klare Linien- und Formensprache sowie die Schlichtheit der Produkte wider. Die Idee eines monochromen Raumes wird durch eine raumübergreifende Systemwand aus transparent lackierter Holzfaser ergänzt. Sie dient zur Präsentation der Brillen und wird für jeden Store individuell entwickelt. Eindrucksvolles Highlight ist außerdem die alte Kassettendecke aus Beton. Ein Beratungstisch in Weiß Matt sowie ein Präsentationskubus aus Aluminium setzen zusätzlich Akzente. Hohe Decken, große Fensterfronten und weiße Wände schaffen insgesamt einen hellen, weiten Raum. Eine imposante Treppe führt ins Obergeschoss – hier befindet sich der Sehtest.

Zur Eröffnung und bis Ende Oktober zeigte das Unternehmen eine Ausstellung von Stadt.Wand. Kunst im Mannheimer Store: Das Projekt, initiiert von der Alten Feuerwache Mannheim, GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft und Montana-Cans, hat es sich zur Aufgabe gemacht, graue Mauern zu einer öffentlichen Galerie zu machen. Nationale und internationale Streetart-Künstler werden eingeladen, in zentralen Stadtteilen Mannheims großflächige freie Hausfassaden zu gestalten. Hierdurch soll die zeitgenössische Kunstform einen prominenten Platz im Stadtbild Mannheims erhalten.

Der Mannheimer Store ist Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Kunden haben außerdem vor Ort die Möglichkeit, einen kostenlosen Sehtest durchzuführen. Ein Termin kann online unter www.shopviu.com vereinbart werden.

Texquelle: VIU

Fotos: © Stefan Lucks

