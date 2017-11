Bushnell Performance Optics Germany: Neuer Key Account Manager

VIU: Flagshipstore in Mannheim eröffnet

Das Schweizer Brillenlabel VIU setzt seine Deutschland-Expansion fort und hat am Donnerstag, den 5. Oktober offiziell in den Mannheimer Quadraten eröffnet. Es ist der 14. VIU Flagshipstore in Deutschland und, neben Heidelberg und Karlsruhe, bereits der dritte im Rhein-Neckar-Dreieck. Der zentral in P7,1 in einer ehemaligen Galerie gelegene Store befindet sich in unmittelbarer Nähe zu […]