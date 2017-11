Zeiss: Verstärkter technischer Support für deutsche Augenoptiker

Um noch individueller und mit verbessertem Service und Support seine Partner zu unterstützen, wird Zeiss ab Januar 2018 das Vertriebsteam Deutschland um ein neu gebildetes technisches Supportteam erweitern. Dazu Christoph Hinnenberg, Leiter Vertrieb und Marketing Zeiss Vision Care Deutschland: „Immer mehr unserer Zeiss Partner statten ihre Geschäfte mit hochtechnischen augenoptischen Mess- und Zentriersystemen aus. Diese Zunahme ist zum einen der Digitalisierung geschuldet – zum anderen aber der erfreulichen Entwicklung, dass immer mehr Augenoptiker ihre Beratung und ihre Dienstleistungen mithilfe von digital vernetzen Zeiss Geräten optimieren und visualisieren.“

Das Augenmerk des technischen Vertriebsteams liegt dabei auf dem wachsenden Angebot optometrischer Dienstleistungen beim Augenoptiker und dem damit zusammenhängenden Zeiss Screening Konzept. Im Jahr 2016 erfolgreich im Markt eingeführt, bieten heute bereits zahlreiche Partneroptiker in Deutschland, Österreich und in der Schweiz das Screening Konzept des Unternehmens an. „Durch ein gutes Screening kann der Augenoptiker dazu beitragen, dass mögliche Hinweise auf Augenerkrankungen frühzeitig erkannt werden. Das bietet dem Verbraucher das gute Gefühl, beim Augenoptiker auch die Augengesundheit regelmäßig checken lassen zu können“, so Hinnenberg – und weiter: „Wir erleben eine immer stärkere Nachfrage nach unserem Screening. Unsere Partner nutzen die Chance, sich umfassend darüber zu informieren, sich darin schulen zu lassen und es dann ihren Kunden im eigenen Ladengeschäft anzubieten.“ Mit dem personellen Ausbau des Teams soll zukünftig auch die weitere Implementierung des Screenings bei Augenoptikern in Deutschland gewährleistet sein.

Das neu gebildete Team wird erstmalig auf der opti 2018 am Zeiss Stand in Halle C4 vertreten sein – mit dem Screening Konzept und den Geräten für Refraktion, Zentrierung und Vernetzung. „Die opti im Januar bietet unseren Partnern eine gute Gelegenheit, mit den Vertriebskollegen in direkten Kontakt zu treten und sich über Geräte, Prozesse und integrierte Plattformen von Zeiss zu informieren“, sagt Hinnenberg.

