Brille & Co: Klare Sicht auf neue Trends

Die fast familiäre und offene Atmosphäre ist es neben der kompetenten Marktübersicht, die Aussteller und Besucher der Augenoptik-Messe Brille & Co besonders zu schätzen wissen. Vom 20. bis 21. Januar 2018 bietet sich in der Halle 8 der Messe Dortmund einmal mehr die Gelegenheit, sich in diesem angenehmen Ambiente über die neuesten Entwicklungen der Branche zu informieren. „Bereits Mitte November hatten sich 80 Aussteller für die kommende Veranstaltung angemeldet, das zeigt uns deutlich das anhaltende Interesse der Branche an der Brille & Co“, betont Ingo Lorscheid, Geschäftsführer der HVVplus GmbH, Köln, Veranstalter der Messe.

Unter den Firmen aus dem In- und Ausland, die sich bereits angemeldet haben, sind beachtliche 19 Unternehmen, die ihre Premiere auf der Brille & Co feiern werden. Darunter die angesagten Brillen-Fassungen von Düsseldorf Eyewear oder k-eyewear sowie die Lizenzen der Modemarken ‚Camp David‘ oder ‚George Gina & Lucy‘, aber auch Unternehmen wie Optibonus, Prague Eyewear sowie Swissmore haben sich für eine erstmalige Teilnahme an der Optiker-Messe entschieden. „Gute Nachfrage konnten wir auch für unsere Newcomer-Pakete verbuchen, die sich speziell an Start-ups und kleinere Fir-men richten und kompakte, voll ausgestattete Stände zu einem attraktiven Preis beinhalten“, weiß Projektleiterin Hannah Thören zu berichten.

Neben der angenehmen Arbeitsatmosphäre kennzeichnet die Breite des Angebots die Dortmunder Fachmesse der Optikerbranche. Denn neben der Trendrecherche und dem Einkauf nutzen die angereisten Fachleute den Messebesuch auch gern, um sich z.B. über neueste optische Geräte zu informieren oder ihr Sortiment mit Brillen-Accessoires wie Tücher und Etuis abzurunden. „Wir möchten, dass der Besucher die Brille & Co inspiriert verlässt und neue Ideen mit in sein Geschäft nehmen kann. Dafür sorgen beispielsweise auch Aussteller aus den Bereichen Ladenbau und Dekoration“, erläutert Messebereichsleiterin Annemie Erkelenz.

Komplettiert wird das Rundum-Sorglos-Paket der Brille & Co mit reservierten Parkplätzen in den Tiefgaragen der Hallen 8 und 6, kostenlosem Eintritt, kostenloser Garderobe und kostenlosen Softgetränken sowie Kaffee in der neuen Newcomer-Area mit Coffee-Point. Wer im Vorfeld der Messe auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich unter https://www.brille-und-co.com/home/newsletter für den Newsletter registrieren. Zudem besteht die Möglichkeit, sich in Kürze auf der Homepage online zu registrieren und per Print@Home-Service auch gleich das Ticket auszudrucken. Ergänzend wird Anfang Dezember die Eintrittskarte samt Faltplan an alle bis dann registrierten Besucher versendet.

Category: NoOV, Unternehmen