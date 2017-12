Euronet: Schulung für nachhaltigen Geschäftserfolg

Am 22.11. endete die Tour durch Deutschland nach Stationen in Köln, Berlin und München in der Hansestadt Hamburg. Jeweils an zwei Tagen wurden die Euronet-Anwender in wesentlichen Funktionen ihrer Software geschult: intensiv, umfassend und nachhaltig, für eine dauerhafte Effizienz- und Umsatzsteigerung.

„Der Workshop erlaubte eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit den verschiedenen praxisnahen Themen, wobei auf Fragen umfassend eingegangen wurde“, freut sich Bettina Leps von Optik Kleen in Marne über ihre Workshop-Teilnahme und den daraus gezogenen Nutzen für ihr Geschäft. Und genau auf diesen praktischen Nutzengewinn hin war der zweitägige Intensiv-Workshop von Euronet ausgerichtet!

„Das umsatzfördernde Mehrbrillenmodul sowie die vielfältigen statistischen Möglichkeiten, die Euronet zur Unternehmenssteuerung bietet, stießen auf sehr positive Resonanz“, berichtet Workshopleiterin Nadine Leuveld, Produktmanagement Euronet. Zur perfekten Ergänzung dazu stand mit der Termin- und Formularverwaltung ein Thema auf der Agenda, das der Effizienzsteigerung dient. „Insbesondere die elektronische Unterschrift der Kunden bei SEPA-Verfahren, Auftragsbestätigung, Mehrkostenerklärung etc. sowie die damit einhergehende papierlose Archivierung stießen auf großes Interesse.“ Und last but not least vervollständigte die Aufwandreduzierung und Rechtssicherheit bei der Registrierkasse den praktischen Nutzen für die Teilnehmer.

Mit höchstens 14 Teilnehmern sowie einem Computer pro Anwender waren auch die Rahmenbedingungen optimal. So konnte jeder Augenoptiker die einzelnen Schritte, die Produktmanagerin Nadine Leuveld professionell und mit viel Esprit darstellte, im Euronet-Programm selbst nachvollziehen. Ein Konzept, das aufgeht, wie Bettina Leps bestätigt: „Eine absolut empfehlenswerte Schulung, die ich auch wieder besuchen würde.“

Quelle-Foto: Euronet

Category: Die Nachricht, Unternehmen