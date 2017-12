Viu: Neue Kollektion aus Edelstahl

Euronet: Schulung für nachhaltigen Geschäftserfolg

Am 22.11. endete die Tour durch Deutschland nach Stationen in Köln, Berlin und München in der Hansestadt Hamburg. Jeweils an zwei Tagen wurden die Euronet-Anwender in wesentlichen Funktionen ihrer Software geschult: intensiv, umfassend und nachhaltig, für eine dauerhafte Effizienz- und Umsatzsteigerung. „Der Workshop erlaubte eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit den verschiedenen praxisnahen Themen, wobei auf Fragen […]