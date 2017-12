Marcolin: Globale Lizenzvereinbarung mit Swarovski erneuert

Hoya: Erfolgreiche Roadshow 2017

Hoya präsentierte auf der HOYA +YOU Roadshow 2017 neben dem neuen gleichnamigen Partner-Konzept Produktneuheiten sowie praxis- und zukunftsorientierte Tools und Services. Über 300 Teilnehmer erlebten auf Veranstaltungen in Köln, Nürnberg und Berlin live, dass der Unternehmensfokus klar auf der erfolgreichen Partnerschaft mit dem selbstständigen Augenoptiker liege, so das Unternehmen. Ein starkes Portfolio für eine erfolgreiche […]