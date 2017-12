Essilor: Opti Highlights

Essilor feiert auf der opti (Halle C4 Stand 327) das 25-jährige Jubiläum seines Partnerprogramms in Deutschland. Als innovativstes Unternehmen der Augenoptik gemäß Forbes Ranking 2017 werden unter dem Motto „Essilor belebt“ Produkt-Innovationen und exklusive Weltneuheiten aus den Bereichen Glas und Instrumente vorgestellt – wie z.B. neue Maßstäbe in der Refraktion dank innovativer Technologien sowie die neueste innovative Crizal Generation, die auf der Messe ihre Premiere feiert. Mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten – Der Vorhang lüftet sich auf der opti. Weitere Messehighlights sind Varilux X series, SUN 2018, die neue Sun collection Komplettbrillen-Kollektion sowie Transitions. Die neue Fassungskollektion des Crizal City Komplettbrillensortiments inklusive neuer, attraktiver Bildwelt wird ebenfalls exklusiv vorgestellt. Zudem gibt es attraktive Messe-Gewinnspiele am Essilor opti Stand.

Zum 25-jährigen Jubiläum des Partnerprogramms investiert Essilor in die Partnerschaft und verlängert die Varilux Mehrbrillen-TV-Kampagne bis 31. März 2018. Essilor Partner dürfen sich auf neue Schaltungen des Varilux TV-Spots freuen und profitieren von attraktiven Preisen auf Zusatzbrillen im Rahmen des Mehrbrillenangebots. Die neue Media-Kampagne 2018 ist in Vorbereitung und wird den Fokus verstärkt auf digitale Kanäle legen, um Brillenträger auch online zu erreichen und in den die Geschäfte der unabhängigen Augenoptiker vor Ort zu lenken. Auch Transitions wird 2018 mit großangelegten Media-Aktivitäten in den Fokus treten. Essilor Partner erfahren mehr auf der opti. Auch im Rahmen der Unternehmensmission „Improving lives by improving sight“ engagiert sich die Essilor-Gruppe 2018 wieder mit bundesweiten Events für gutes Sehen. Highlights sind dabei die Special Olympics National Games in Kiel (14. bis 17. Mai 2018) sowie Aktionen im Rahmen der Kooperation mit dem Automobilverband FIA. Augenoptiker, Schüler und Studenten sind dabei herzlich eingeladen mitzumachen und gemeinsam ein Zeichen für gutes Sehen zu setzen.

Quelle: Essilor

