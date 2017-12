Charmant: Neues Vertriebskonzept

Der Brillenhersteller Charmant wird zum 1. Januar 2018 seine Vertriebsstruktur in Deutschland verändern, um eine spezifischere Beratung bieten zu können und die Titan-Kompetenz zu verstärken, so das Unternehmen.

Ein Vertriebsteam werde dabei alle Esprit und Elle Kollektionen sowie die Hausmarke Aristar präsentieren. Ein weiteres Team konzentriere sich neben dem Vertrieb der neuen Lizenzmarke Strellson auf die Titan-Kollektionen. Nach der Umstellung werde jeder Kunde folglich von zwei Gebietsleitern betreut.

Weiterhin verstärke das Unternehmen sein Außendienst-Teams mit Gerhard Kerbstadt, Lisa Schröder, Markus Reinhardt und Sven Buchwald.

Gerhard Kerbstadt werde die Postleitzahlen 67 bis 79 sowie 88 und 89 betreuen. Er ist seit 19 Jahren im Außendienst der augenoptischen Industrie tätig und hat u.a. die Marken Swiss Eye sowie Nike vertreten und die letzten sieben Jahren bei Marcolin Diesel sowie Tom Ford repräsentiert.

Lisa Schröder soll die Gebietsleitung für die Postleitzahlen 20 bis 32 sowie 38, 39 und 49 übernehmen. Ihre Karriere in der Augenoptik begann sie 2012 als Promoterin bei EBM Design. Im Jahr 2016 war sie als Außendienstmitarbeiterin bei Bode Design für die Marken Comma, Converse und Spine zuständig. Anschließend hat sie bei Trends and More die Marke Seequenz vertreten.

Markus Reinhardt betreue zukünftig die Postleitzahlen 35 bis 36, 50 bis 56, 60 bis 61, 63 bis 65 sowie 97 bis 90. Er ist seit 1997 in der Augenoptik tätig und hat seine Karriere mit einer Ausbildung zum Augenoptiker bei NeuSehLand begonnen, wo er im Anschluss mehrere Jahre tätig war. Zuletzt war er 6 Jahre bei der Firma A. Schweizer im Außendienst beschäftigt.

Sven Buchwald soll die Postleitzahlen 33 bis 34, 37, 40 bis 42, 44 bis 48 sowie 57 bis 59 übernehmen. Seit Ende 2010 war er für Marchon Germany tätig und hat zuletzt die Marken Liu Jo, Lacoste und Chloé betreut.

Darüber hinaus habe sich Harald Dannhauer nach 21 Jahren Betriebszugehörigkeit dazu entschieden, neue berufliche Wege einzuschlagen.

Quelle+Fotos: Charmant

