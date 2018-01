Brillenträger des Jahres 2017 gekürt

Das Kuratorium Gutes Sehen e.V. (KGS) kürte Ralph Caspers, den TV-Moderator populärer Kinder- und Jugend-Magazine wie „Wissen macht Ah!“ und der „Sendung mit der Maus“, heute in Köln zum „Brillenträger des Jahres 2017“. Mehr als ein Drittel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland sind kurzsichtig, und 60 Prozent aller Sehschwächen von Kindern bleiben zu lange unerkannt.

Deshalb ist Aufklärung dringend notwendig. Ein Sympathieträger wie

Ralph Caspers kann hier viel bewirken. So kann er über alle Generationen hinweg für die Wichtigkeit guten Sehens sensibilisieren. Denn auch in der Altersgruppe 40plus verzichten noch immer viele auf eine notwendige Sehhilfe. Das bedeutet nicht nur weniger Lebensqualität, sondern kann auch gefährlich werden – etwa im Straßenverkehr oder beim Sport. Prominente Persönlichkeiten wie Ralph Caspers sind hier Vorbild. Sie zeigen: Brille tragen tut nicht weh und sieht sogar gut aus.

Category: Branche + Ideen