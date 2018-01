Hoya auf der opti 2018

HOYA+YOU – die perfekte Verbindung

Mönchengladbach, im Januar 2018 – Hoya präsentiert auf der opti 2018 sein Partnerkonzept in allen Facetten: mit neuen Produkten sowie innovativen Tools und Services. Ein Besuch auf dem Stand C4.328 zeigt die ganzheitliche Betrachtungsweise des Unternehmen, das sich vor allem eins zum Ziel gesetzt hat: den nachhaltigen Erfolg seiner Kunden.

Die Unternehmensphilosophie von Hoya ist es seit jeher, Kunden stark zu machen für den Wettbewerb. Mit dem Partnerkonzept HOYA + YOU hat diese Philosophie einen griffigen Rahmen erhalten. Gerade unabhängige Augenoptiker schätzen einen Partner, der ihnen zu mehr Leistungsfähigkeit verhilft – vor allem in Zeiten intensiven Wettbewerbs. Hoya ist dieser Partner und präsentiert sich auch auf der opti 2018 mit Produkten, Tools, Services und Konzepten, die praktische Unterstützung bieten und dem Optiker die Möglichkeit zur individuellen Entwicklung geben. „Mit einem starken Partner zum Erfolg“, das ist die zentrale Aussage des HOYA + YOU Partnerkonzepts und des diesjährigen opti-Messeauftrittes von Hoya.

Hoya verfügt über ein breites und zugleich tiefes Produktportfolio, das kontinuierlich weiterentwickelt wird. Yuniku, die erste vollständig individualisierte Brille, wird auf der opti live vor Ort und mit neuem Kooperationspartner präsent sein. Die Augenoptiker dürfen sich auch auf eine neue Brillenglas-Innovation sowie eine Erweiterung des Farbsortiments freuen.

Category: Branche + Ideen