App „Mein Sehprofil“ erhält Red Dot Award

Zeiss erhält gemeinsam mit dem Designbüro Neue Gestaltung den Red Dot Award für die Zeiss App „Mein Sehprofil“. Die Anwendung verdiente sich laut der 24 Experten der Jury den ersten Platz in der Kategorie Communication Design. Mein Sehprofil von Zeiss ist ein responsives Online-Tool, um individuelle Sehgewohnheiten zu analysieren und Empfehlungen für Brillengläser auszugeben.

Die App richtet sich an Konsumenten. Sie gibt ihnen, noch bevor sie zum Augenoptiker gehen, die Möglichkeit, sich auf einfache Art und Weise über Brillengläser zu informieren, die speziell für sie in Frage kommen könnten. Das abstrakte und vielfältige Produkt Brillenglas wird somit verständlicher.

Das schlichte, reduzierte und farblich auf die Thematik angepasste Design der Mein Sehprofil App führt den Nutzer intuitiv durch eine Befragung zu seinem Sehvermögen und individuellen Lebensstil. Die Fragen sind prägnant formuliert und werden interaktiv auf unterschiedliche Art und Weise beantwortet.

Bringt der Verbraucher das Ergebnis seines persönlichen Sehprofils mit zu seinem Optiker, kann dieser es in Form eines QR-Codes einscannen, auslesen und für seine individuelle Beratung nutzen. Er startet somit bereits auf einem hohen Informationsniveau, spart Zeit und kann sich gezielt auf den Beratungsprozess und seine Untersuchungen fokussieren.

