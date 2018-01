Der EYESHAKER ermöglicht eine komplette und ganzheitliche Brillenreinigung.

Der EYESHAKER putzt die Brillengläser, reinigt das Brillengestell und verhilft deinem Schätzchen zu neu

er Frische. Nichts zerkratzt oder verschmiert – Make Up, Sand, Schweiß und anderer Schmutz werden sanft von der Brille gespült und die Brille erstrahlt in neuem Glanz. Eine leichte Bedienung liegt uns genauso am Herzen wie das perfekte Ergebnis der Brillenreinigung. Das erreichst du ganz einfach mit unserem EYESHAKER Set, darin enthalten: der EYESHAKER, ein spezielles Mikrofasertuch für Brillen und unser Spezialreiniger, der exakt auf die Anforderungen von Brillen abgestimmt wurde. Eine perfekt gereinigte Brille in nur vier einfachen Schritten:

• EYESHAKER zur Hälfte mit Wasser füllen und zwei Spritzer Reinigungslösung dazugeben

• Brille hineingeben und 15 Sekunden schütteln

• Brille unter klarem Wasser abspülen

• Brille mit dem EYESHAKER Mikrofasertuch abtrocken

