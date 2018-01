IVKOPAL, ein Zusammenschluss von Experten für den deutschen Markt

Die deutsche IVKO GmbH und das französische Unternehmen OPAL – beide bekannt als Brillen-Hersteller und Lieferant – bilden, zusätzlich zu den bestehenden Säulen, ab Januar 2018 eine neue Vertriebsgesellschaft für den deutschen Markt:

Die IVKOPAL GmbH

Bereits seit einigen Jahren vertreibt die IVKO Gruppe einige Produkte von OPAL auf dem deutschen Markt. Ziel von IVKOPAL ist es, den Optikern in Deutschland eine noch breitere Produktpalette zu bieten. Die Firmenzentrale und das professionelle Service-Team sitzen in Deutschland, die zusätzlichen Kollektionen und die spannenden neuen Marken kommen aus Frankreich. IVKOPAL ermöglicht es, einen noch nicht genutzten Marktsektor zu erschließen: Brillen zu Einstiegspreisen und vielfältige Zweitbrillen-Angebote. Der Kundenwunsch nach einem größeren Portfolio an Ziel- und Preisgruppen, kann durch diese Kooperation erfüllt werden.

Gute Gründe für diese Allianz

„OPAL und IVKO zusammenzubringen schien angesichts der starken Ähnlichkeiten zwischen den beiden Unternehmen, ihrer gleichen Denkweise und der bereits in den letzten zehn Jahren aufgebauten Zusammenarbeit naheliegend“, sagt Wolfgang Thelen, CEO der IVKO-Gruppe über die Zusammenarbeit der beiden erfolgreichen Unternehmen.

Die 1992 gegründete IVKO-Gruppe, mit heute über 170 Mitarbeitern, hat sich erfolgreich in den Bereichen Kinder, Jugend- und High-End etabliert. Neben attraktiven Lizenzmarken gehören auch einige erfolgreiche Eigenmarken zum Portfolio des Unternehmens. IVKO setzt auf hochwertige und innovative Materialien, durchdachte Scharnierlösungen, ideale Passformen sowie modische Farben und Muster.

Durch Marktkenntnis, echtes Know-how und starke Marken hat sich die IVKO GmbH über die Jahre einen Namen in der Branche gemacht. Das aktuelle Portfolio von IVKO besteht aus über 20 Marken, die über das Netzwerk der IVKO-Gruppe und Young Fashion Eyewear vertrieben werden. Neben den Baby-, Kids- und Fashionbrillen ist die IVKO GmbH auf die High-End-Nischensegmente der Eyewear- Branche spezialisiert, so ist das Unternehmen bekannt für handgefertigte Naturhornfassungen der Marke Hoffmann Natural Eyewear sowie Ultra Luxury Eyewear von Maybach Eyewear.

Auch OPAL kann auf eine jahrelange Expertise zurückgreifen. „In diesem hart umkämpften Markt, der von großen internationalen Akteuren vorangetrieben wird, müssen sich kleine und mittlere Unternehmen zusammenschließen, um zu wachsen.“ Diese Dynamik hat die Strategien von François Fort bei OPAL seit vielen Jahren untermauert. Das 1995 in Lyon gegründete Unternehmen Opal führt heute 17 breit etablierte Lizenz- und Eigenmarken. In den letzten Jahren war internationales Wachstum eine Schlüsselstrategie für die auf Kinder-Brillen und preisgünstige Eyewear-Lösungen spezialisierte Firma. Nach der Gründung einer kanadischen Tochtergesellschaft, OPAL Canada, im Jahr 2016, ist Deutschland nun der nächste Markt den es zu gewinnen gilt.

Das in Lyon ansässige Unternehmen vertreibt bereits einige seiner Produkte in Deutschland über das IVKO-Team. Mit der neuen Joint Venture, IVKOPAL, setzten die beiden Unternehmen darauf, im Tandem ihr Wachstum zu beschleunigen. Mit dieser neuen Allianz freuen sich die IVKO Gruppe und OPAL auf eine beidseitige, nachhaltige Verankerung im internationalen Markt für optische Brillen. Der Verbund tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

