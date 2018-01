Preise für augenoptische Geschäfte auf gutem Niveau

Die Nachfrage nach mittleren und insbesondere größeren Geschäften (ab ca. 500 T Euro Netto-Jahresumsatz) ist ungebrochen hoch, berichtet die AOS Unternehmensberatung GmbH. Dies führe auch dazu, dass die Kaufpreise für Geschäfte in diesem Marktsegment auf gutem Niveau bleiben oder zum Teil, insbesondere in den süddeutschen Bundesländern, leicht gestiegen seien. Die Qualität des Übernahmeobjektes spiele dabei für den Preis eine immer wichtigere Rolle. So könnten auch Geschäfte mit höherem Umsatz bei schwierigen Rahmenbedingungen nur unter Schwierigkeiten veräußert werden oder erzielten nur geringere Kaufpreise.

Das Angebot an Betrieben bis ca. 250 T Euro Netto-Jahresumsatz, die zur Übergabe anstehen, sei ebenfalls weiter gestiegen. Hier zeige sich deutlich die demografische Entwicklung bei den Betriebsinhabern. Das hohe Angebot und die wirtschaftlichen Rahmendaten dieser Betriebe führten häufig dazu, dass die Verkaufspreise in dieser Größenklasse weiter stagnieren oder sogar leicht rückläufig seien. Ausnahmen könnten Geschäfte in kleineren Städten oder interessante Vorortlagen sein. Hier sorgten günstigere Mieten und geringerer Wettbewerb für eine entsprechende Nachfrage.

Die Zahl der Betriebe, für die sich auch nach längerer Suche kein Käufer findet, steige weiter an. Aber auch eine Schließung könne mit einer Planung eines Räumungsverkaufs, Übergabe von Kundendaten sowie Verkauf von Maschinen und Geräten mit einem ordentlichen Überschuss gestaltet werden. Hier solle frühzeitig mit einem fachkundigen Berater ein individuelles Konzept erarbeitet werden, denn Fehler, z.B. bei der Weitergabe der Kundenbeziehungen, könnten nachteilige Folgen haben.

Auch Betriebe mit einer ausgeprägten Spezialisierung, z.B. auf optometrische Dienstleistungen oder Kontaktlinsen seien schwieriger zu veräußern, da diese Fachgeschäfte häufig eine überdurchschnittlich hohe Bindung an den Inhaber aufweisen.

Die Anzahl der klassischen Existenzgründer sei trotz der geringen Arbeitslosigkeit und damit einhergehender Arbeitsplatzsicherheit leicht angestiegen. Und auch die Finanzierung sei mit einem guten Gründungskonzept inkl. marktnaher wirtschaftlicher Planungen für die Allermeisten gut zu bewältigen.

Insbesondere expandierten aber die größeren Unternehmen. Und der Markteintritt einiger neuer Käufer sorgte hier für weitergehende Bewegung im Markt.

Die Bandbreite der durchschnittlichen Verkaufspreise für augenoptische Fachgeschäfte über alle Größenklassen und Regionen liege im Jahr 2017 zwischen 16 % und bis über 74 % eines Jahresumsatzes und damit leicht höher als im Vorjahr. Diese Daten gingen aus Erhebungen der AOS Unternehmensberatung GmbH aus Dortmund hervor.

Das Gerücht, dass sich der Kaufpreis eines Fachgeschäftes in der Augenoptik durch eine Faustformel berechnen lässt, halte sich hartnäckig, sei aber falsch. So hingen wichtige Einflussfaktoren wie Lage, Inhaberabhängigkeit und Mitarbeiter, Mietvertrag, Stückzahlen, Durchschnittspreis, Qualität und Wert der Aktiva, die Strukturdaten des Ortes, der Investitionsbedarf, die Wettbewerbssituation sowie viele andere Rahmenbedingungen gar nicht oder nur bedingt vom Umsatz oder Gewinn ab. Auch die Rechtsform und die Form der Übergabe könnten den Preis erheblich beeinflussen.

Quelle: AOS Unternehmensberatung GmbH

Category: Branche + Ideen