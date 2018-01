GfK: Geomarketing Praxistage in Köln

Vom 12. bis 15. März 2018 lädt GfK zu den Geomarketing Praxistagen in Köln ein. Vier Tage lang geben externe Referenten sowie GfK-Experten in Vorträgen und Workshops Praxiseinblicke und zeigen, wie Unternehmensaktivitäten mit Hilfe von Geomarketing-Lösungen optimiert und Entscheidungen sicherer getroffen werden können. Zwischen den Programmpunkten gibt es „Meet the Experts“-Slots, bei denen sich die Teilnehmer individuell von den Geomarketing-Experten beraten lassen können.

Doris Steffen, Commercial Director im Bereich Geomarketing von GfK, kommentiert: „Die Geomarketing Praxistage sind eine hervorragende Möglichkeit, um sich neues Wissen über die aktuellen Entwicklungen in der eigenen Branche, den Einsatz von Geomarketing und wertvolle Praxistipps anzueignen. Doch nicht nur das: Branchenkenner aus ganz Deutschland kommen zusammen, tauschen sich untereinander aus und erhalten so neue Impulse. Wir freuen uns bereits jetzt auf spannende Vorträge und persön­liche Gespräche mit den Besuchern.“

Programm

Die Geomarketing Praxistage 2018 finden an insgesamt vier Tagen statt und bieten an jedem der Tage ein eigens auf die Fokus-Branchen abgestimmtes Programm:

Beim Praxistag Health am 12. März erläutern Referenten von Albrecht und LEO Pharma sowie GfK-Experten, welche Trends und Entwicklungen die Gesundheitsbranche aktuell bewegen, wie Unternehmen ihre Kunden effizient ansprechen und ihre Vertriebsgebiete optimieren können.

Am Praxistag Industrie am 13. März erfahren die Teilnehmer in Vorträgen von Bisnode Deutschland und MEIKO Maschinenbau sowie von GfK-Experten, wie Unternehmen mit Hilfe von Geomarketing ihre Zielgruppen und Märkte analysieren und Vertriebsnetzwerke optimal planen und ausbauen können. Außerdem erwartet die Besucher auch ein Powercoaching für die Geomarketing-Software RegioGraph und Einblicke in die Potenzialanalyse.

Der Praxistag Banken & Versicherungen am 14. März beleuchtet Trends und Entwicklungen in der Finanzmarkt- und Versicherungsbranche. Christoph Hartmann von der mediserv Bank und GfK-Experten geben spannende Einblicke in die Standortanalyse für Filialnetze, den Einsatz von GfK Kaufkraftdaten sowie die Optimierung von Marketing- und Vertriebsaktivitäten mit Hilfe von Geomarketing-Services und RegioGraph.

Beim Praxistag Konsum & Handel am 15. März zeigen Referenten von L’Oréal und EURONICS sowie GfK-Experten, wie Hersteller und Händler mit Unterstützung von Geomarketing-Lösungen optimale Standorte und Vertriebsgebiete finden, von regionalen Marktunterschieden profitieren und B2B-Potenziale nutzen können. Außerdem erhalten die Teilnehmer Einsichten in aktuelle Trends und Entwicklungen im Einzelhandel und der Konsumgüterbranche sowie einen Überblick über die Einzelhandelsimmobilienlandschaft und Einzelhandelsentwicklungen.

Anmeldung

Die Teilnahmegebühr beträgt 249 Euro. Getränke, Lunch sowie ein Snack-Buffet stehen zur Verfügung. Außerdem gibt es zwischen den Vorträgen „Meet the Experts“-Slots, die für eine individuelle Beratung durch die Geomarketing-Experten genutzt werden können. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis 1. März gebeten.

Die Registrierung ist möglich unter:

Neben dem Anmeldeformular ist auf den Webseiten der jeweiligen Praxistage auch das komplette Programm, eine Übersicht aller Referenten sowie eine Anfahrtsskizze für den Veranstaltungsort – das Marriott Hotel am Kölner Hauptbahnhof – zu finden.

Bei Fragen stehen die Geomarketing-Branchenansprechpartner von GfK zur Verfügung:

Julia Kloé (Health): T +49 7251 9295 125

Markus Frank (Industrial Goods): T +49 7251 9295 185

Christoph Luther (Financial Services): T +49 7251 9295 180

Oliver Giehsel (Consumer Goods, Retail & Technology): T +49 7251 9295 165

Quelle: Gfk

Category: Branche + Ideen, NoOV