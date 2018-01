Johnson & Johnson: Erste internationale eUniversity

Fast 200 Optometriestudentinnen und -studenten, drei europäische Hochschulen, eine interaktive Lehrveranstaltung für alle: Mit diesem Lehr- und Lernszenario startete Johnson & Johnson Vision am 5. Dezember 2017 sein Pilotprojekt „eUniversity“.

Angehende Optometristen an Hochschulen in England, Schweden und der Schweiz verfolgten länderübergreifend die Vorträge renommierter Wissenschaftler zum Thema „Presbyopie & Erfolg mit weichen Kontaktlinsen“. Die einzelnen Vorlesungen wurden über das Videokonferenzsystem von Johnson & Johnson Vision zu den jeweils anderen Standorten übertragen. Am Ende diskutierten die Teilnehmer in allen drei Ländern gemeinsam über die neuesten Erkenntnisse zum alternden Auge sowie zur optimalen Versorgung Presbyoper mit multifokalen Kontaktlinsen.

Simultane Wissensvermittlung mit namhaften Dozenten

Als Referenten für die eUniversity konnte Johnson & Johnson namhafte Dozenten gewinnen: An der Aston University, Birmingham, präsentierte Dr. Shezad Naroo neue Erkenntnisse über Kontaktlinsenmaterialien, die für die Bedürfnisse presbyop Fehlsichtiger besonders geeignet sind. Am Stockholmer Karolinska Institutet stellte die erfahrende Dozentin Dr. Anna Lindskoog Petterson Hausforderungen und Lösungen für die Anpassung weicher multifokaler Kontaktlinsen vor. Und am Institut für Optometrie der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Olten referierte der Kontaktlinsenspezialist Michael Wyss über die Bedürfnisse Presbyoper und die erfolgreiche Kommunikation mit diesen Kunden.

Mit der weltweit erstmals durchgeführten eUniversity erweitert Johnson & Johnson Vision sein breites Spektrum an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Kontaktlinsenexperten, Studierende und Auszubildende um ein innovatives Veranstaltungsformat, das die Möglichkeiten digitaler Technologien und kollaborativer Zusammenarbeit konsequent nutzt.

„Unser weltweit erstes Pilotprojekt war ein voller Erfolg“, freut sich Simone Schneider, Professional Affairs Manager, Schweiz/Österreich bei Johnson & Johnson Vision. „Dozenten und Studierende waren gleichermaßen begeistert. Die eUniversity ergänzt unser Seminarprogramm, das wir am The Vision Care Institute sowie in Form von Webinaren anbieten, perfekt. Damit können wir unsere Inhalte auf effiziente Weise einem noch breiteren Fachpublikum vermitteln.“

Quelle: Johnson & Johnson

